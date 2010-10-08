Уважаемые фрилансеры,

Нужен технический писатель с английским языком, в основном для подготовки и обновления руководств пользователя / разработчика определенного приложения.

Приложение - automated deployment tool

Ожидаемый режим сотрудничества - достаточно интенсивная загрузка _предположительно_ в течение недели-полутора раз в два месяца (обновление руководств к очередному релизу)

Техписатель нужен, к сожалению, только московский, чтобы иметь возможность, когда необходимо, приехать посмотреть приложение вживую.

В качестве схемы оплаты видится почасовая.

Спасибо,

Григорий