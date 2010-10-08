Здравствуйте! Приглашаем к сотрудничеству СЕО-копирайтеров, СЕО-редакторов, СЕО-рерайтеров и СЕО-оптимизаторов статей – С ОПЫТОМ И БЕЗ. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ПРОСИМ ОБРАЩАТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА 3-Й ПУНКТ! 1. Обязательные требования: 1.1. ХОРОШИЙ ГРАМОТНЫЙ ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 1.2. Креативный подход к выполнению работы, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые фрилансеры,
Нужен технический писатель с английским языком, в основном для подготовки и обновления руководств пользователя / разработчика определенного приложения.
Приложение - automated deployment tool
Ожидаемый режим сотрудничества - достаточно интенсивная загрузка _предположительно_ в течение недели-полутора раз в два месяца (обновление руководств к очередному релизу)
Техписатель нужен, к сожалению, только московский, чтобы иметь возможность, когда необходимо, приехать посмотреть приложение вживую.
В качестве схемы оплаты видится почасовая.
Спасибо,
Григорий
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