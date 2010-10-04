На постоянную работу требуется копирайтер/рерайтер

КопирайтингЗакрыт23 заявки1260 просмотров
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На постоянную работу требуется копирайтер/рерайтер, а в дальнейшем корректор текстов пропущенных через гугл переводчик в одном лице.

Подробнее:

На данный момент требуется копирайт по нотариальным услугам 35-40 статей.

После того как закончим с копирайтом нужно будет искать статьи на английском(брать статьи можно будет со своего источника, или предоставленного мной сайта).

После этого нужно будет делать описание к видео роликам(это и станет основной работой), но это только недели через 2, брать идеи при этом можно будет с других сайтов. Понадобится делать 10-20 статей в день, статьи от 1200 знаков. Оклад 500 рублей в неделю, далее оклад будет поднят(в зависимости от качества работы).

13 лет назад
astraloginez
Юрий Петров 
36 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
год назад
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