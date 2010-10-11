Требуються копирайтеры

www.artdriver.org, источник Интернет-новостей на темы социальных сетей и Интернет-бизнеса, ищет человека, который хорошо умеет писать про Интернет и владеет знаниями английского и Wordpress. Писать на грамотном русском языке по тематике сайта; знание английского обязательно так как часто нужно переводить английские версии!!! Для хорошего блогера - постоянная удаленная работа. В день нужно около 5 статей по 150-500 слов. Пишите свои рассценки и высылайте примеры работ. Копирование чужих текстов не принимается!