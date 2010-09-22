Требования: - креативность - грамотность - умение писать статьи понятные пользователям в деловом и разговорном стилях быстрота работы приветствуется Обязанности: - написание рекламных текстов, - создание сценариев, слоганов и концепций (в основном, описание услуг и продуктов) Условия работы: - работа ...
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Требуется рерайтер для рерайта текстов. Даю исходники. Оплата 30 рублей за 1000 символов без пробелов. При хорошей работе возможно постоянное сотрудничество. Оставляйте свои аськи или почту.
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