Копирайтер. Немецкий язык.

Требуется копирайтеры, которые будут наполнять сайт продуманными до мелочей, удобными для пользователя и информативными описаниями товаров. Тексты для сайта должны быть емкими, грамотными и читабельными. Кроме того, важно составить их с учетом определенных правил, то ...