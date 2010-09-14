Разыскиваются Контент менеджеры/рерайтеры/копирайтеры

Какие ваши качества интересуют ?

1. Ответственность (Если у вас умирают бабушки,пропадает интернет,выключают свет, сгорает комп) и так далее вы нам не подходите.

2. Исполнительность (Качественное исполнения работы, халтурщики, лентяи ) также не требуется - крывая работа или некачественно выполнения не оплачивается!

3. Адекватность

4. Знание русского, украинского языка - так как придётся работать с текстами.

5. Только Граждани украины с карточкой приват24, либо с донецкой области, возможна встреча и оплата налом.

6. Не какой оплаты за символы "Тем более с пробелами", оплата по факту за выполненный объём работы.

7. Быстрое усвоение новых навыков (Как рерайтить материал, как добавлять новость,как картинку как файл и так далее) - Знание компьютера более чем офисный работник, базовое понемание HTML

8. Желание обучаться, готов обучать и объяснить вам как всё устроено - не понемаете вы нам не подходите.

9. Сразу оценивайте свои силы - совсем новички который ничего не знают и хотят заработать это не для вас.

10. Работа разнообразная и постоянно возрастает обьём - Расчитываю надолгосрочное сотрудничество.

11. Копирайт студии не интересует

11.1 Так как вам надо оффис оплачивать а это с меня дополнительная плата

11.2 Так как вам надо зарплату платить и себе в корман ложить

11.3 так как увас завышена самооценка

11.4 И много других факторов.

12. Работа в оговоренное время, если мы договаривались что вы будите выполнять бьём работы с 12 дня до 3 то вы в это время как штык должны быть в асе, если мы договаривались а вы нарушили договор то читайте пункт 1.

Кратко о работе

Мы занимаемся созданием Сайтов для людей (СДЛ), каждый день есть какие-то новости, нам надо рерайт этих новостей с 100% уникальностью, также статьи, обзоры, рецензии к фильмам, и другие тексты красочные с фото и видео.

Нам надо наполнить каталог автомобилями, добавить рерайты истории марок, добавить фото видео к автомобилям

и многое другое.

Оплата за объём работы, возможно если вы нам подходите ставка + дополнительная работа в свободное время которая будет оплачиваться по мимо ставки.

Отписывайтесь в топике ниже, но можно и в асю она в профиле.

С уважением Евгений.