Создание статей и обзоров по товарам и товарным характеристикам, адаптированных на язык потребителя. с SEO-оптимизациейю На все тексты составлено проффессиональное ТЗ, проверка будет осуществляться профессиональными оптимизаторами.работа в паре с техническим консультантом, который даст вводные материалы для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разыскиваются Контент менеджеры/рерайтеры/копирайтеры
Какие ваши качества интересуют ?
1. Ответственность (Если у вас умирают бабушки,пропадает интернет,выключают свет, сгорает комп) и так далее вы нам не подходите.
2. Исполнительность (Качественное исполнения работы, халтурщики, лентяи ) также не требуется - крывая работа или некачественно выполнения не оплачивается!
3. Адекватность
4. Знание русского, украинского языка - так как придётся работать с текстами.
5. Только Граждани украины с карточкой приват24, либо с донецкой области, возможна встреча и оплата налом.
6. Не какой оплаты за символы "Тем более с пробелами", оплата по факту за выполненный объём работы.
7. Быстрое усвоение новых навыков (Как рерайтить материал, как добавлять новость,как картинку как файл и так далее) - Знание компьютера более чем офисный работник, базовое понемание HTML
8. Желание обучаться, готов обучать и объяснить вам как всё устроено - не понемаете вы нам не подходите.
9. Сразу оценивайте свои силы - совсем новички который ничего не знают и хотят заработать это не для вас.
10. Работа разнообразная и постоянно возрастает обьём - Расчитываю надолгосрочное сотрудничество.
11. Копирайт студии не интересует
11.1 Так как вам надо оффис оплачивать а это с меня дополнительная плата
11.2 Так как вам надо зарплату платить и себе в корман ложить
11.3 так как увас завышена самооценка
11.4 И много других факторов.
12. Работа в оговоренное время, если мы договаривались что вы будите выполнять бьём работы с 12 дня до 3 то вы в это время как штык должны быть в асе, если мы договаривались а вы нарушили договор то читайте пункт 1.
Кратко о работе
Мы занимаемся созданием Сайтов для людей (СДЛ), каждый день есть какие-то новости, нам надо рерайт этих новостей с 100% уникальностью, также статьи, обзоры, рецензии к фильмам, и другие тексты красочные с фото и видео.
Нам надо наполнить каталог автомобилями, добавить рерайты истории марок, добавить фото видео к автомобилям
и многое другое.
Оплата за объём работы, возможно если вы нам подходите ставка + дополнительная работа в свободное время которая будет оплачиваться по мимо ставки.
Отписывайтесь в топике ниже, но можно и в асю она в профиле.
С уважением Евгений.
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