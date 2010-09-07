Требуются копирайтеры. Тематика: Форекс.

Здравствуйте, коллеги :)

Для проекта, посвященному Форекс, требуются грамотные люди, способные писать на вышеуказанную тематику.

Нужны как опытные трейдеры, которые знакомы с Форекс и имеют опыт торговли на бирже, так и новички, которые только начали разбираться в терминологии.

Требования:

1. Оперативность: быть на связи по будням с 10 до 13 или с 12 до 15 по МСК.

2. Сохранение конфиденциальности информации (будет подписан договор о неразглашении подробностей проекта).

3. Ответственность, исполнительность, усидчивость.

4. Профессионализм.

Какие возможности открываются участникам проекта:

1. Возможность повысить свой профессиональный уровень.

2. Возможность поработать в дружной и сплоченной команде.

3. Великолепная возможность освоить интересную тематику (форекс).

Проект стартует через неделю. Все заявки будут рассмотрены в понедельник, 12 сентября. Остальные подробности при личной переписке.

Пожалуйста, в заявках укажите ваши расценки и, если имеются, ссылки на работы по теме Форекс.

Спасибо.