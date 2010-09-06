Помощник по PR, рерайтер

Доброго времени. Нужен человек со знанием русского, украинского и английского языка, для написания статей/новостей/пресс-релизов. Оплата от 1.5 до 2 баксов за 1000 знаков. ЗЫ. Не нужно только писать, что это мало денег и тд. Кого реально интересует долговременное ...