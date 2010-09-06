Помощник по PR, рерайтер

Предлагаем работу рерайтеру - нюсмейкеру для наполнения сайта содержанием. Тематика - новинки техники, гаджеты и тд. Имеются свободные две вакансии. Требования: Грамотность Возможность добавлять в день минимум 5 новостей Находить и подготовить соответствующие картинки для новости (умение работать в графическом ...
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На постоянную работу требуется помощник по проведению рекламных кампаний, по совместительству рерайтер. Более подробное описание обязанностей в ЛС.
Требования:
- знание английского языка на среднем или выше уровне
- хорошее владение компьютером, желательно базовое знание и опыт работы с HTML
- ответственность, внимательность и пунктуальность
- безлимитный и стабильный интернет
- опыт работы в команде
- желание учиться и работать
Испытательный срок + обучение (оплачиваются) : 1 месяц
Оплата по договоренности. Способ и сроки оплаты по желанию исполнителя.
Ориентировочный график работы: 3-4 часа утром (в течение обучения возможно дольше в зависимости от скорости обучения) + свободный график по выполнению рерайта, размещения статей и т.п.
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