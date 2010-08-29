Нужен рерайтер на постоянку

Требуется рерайтер на постоянную удаленную работу.

Задача писать от 10ти статей в сутки по 2-2,5 к знаков. Текст должен быть более чем на 95% уникальным.

Тематика на данный момент МЕДИЦИНСКАЯ

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Работы огромное кол-во поэтому выберу 2-3 исполнителя

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