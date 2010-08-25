Разыскивается копирайтер

Требуется девушка-рерайтер для периодического заполнения контентом сайтов. Заработная плата: 1 доллар за 1000 знаков. Обязательны ссылки на портфолио предыдущих работ(оригинал текста/ваш вариант).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта http://www.emt.kiev.ua/ требуется копирайтер.
Тематика:
1. Кабельно-проводниковая продукция.
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2. Изоляционные материалы.
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3. Витая пара.
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4. Кабель-каналы.
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5. Стяжки, скобы кабельные.
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Это те позиции, статьи по которым нужны в ближайшее время.
Длинна одной статьи: 5000 - 8000 символов.
Естественно, все предложенные ключевые слова не должны встречаться сразу в одном тексте.
Текст должен быть оптимизирован под 2-3 ключевых запроса на выбор.
Оплата:
- только за уникальные статьи;
- $1 за 1000 символов;
- только за грамотные статьи.
При грамотном написании, возможно долгосрочное сотрудничество.
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