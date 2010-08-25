Разыскивается копирайтер

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Тематика:

1. Кабельно-проводниковая продукция.

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2. Изоляционные материалы.

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3. Витая пара.

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4. Кабель-каналы.

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5. Стяжки, скобы кабельные.

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