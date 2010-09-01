Нужен копирайтер на постоянной основе

Предлагаем работу рерайтеру - нюсмейкеру для наполнения сайта содержанием. Тематика - новинки техники, гаджеты и тд. Имеются свободные две вакансии. Требования: Грамотность Возможность добавлять в день минимум 5 новостей Находить и подготовить соответствующие картинки для новости (умение работать в графическом ...
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Доброго времени.
Нужен человек со знанием русского, украинского и английского языка, для написания статей/новостей/пресс-релизов.
Оплата от 1.5 до 2 баксов за 1000 знаков.
ЗЫ. Не нужно только писать, что это мало денег и тд. Кого реально интересует долговременное сотрудничество - прошу)...
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