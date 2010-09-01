Нужен копирайтер на постоянной основе

Доброго времени.

Нужен человек со знанием русского, украинского и английского языка, для написания статей/новостей/пресс-релизов.

Оплата от 1.5 до 2 баксов за 1000 знаков.

ЗЫ. Не нужно только писать, что это мало денег и тд. Кого реально интересует долговременное сотрудничество - прошу)...