Срочно нужен копипастер на постоянную основу.

Нужны люди готовы работать копипастером.

Копировать статью(картинку 1-2 + текст) с источников (источники предоставлю) на другие сайты.

Работа элементарная.

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Просьба писать людей только готовых работать за цену которая оглашена выше. Если пишите в аську сразу пишите что вы с вебланса.

Работа постоянная.