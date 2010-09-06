На пару недель нужен рерайтер новостей. Тематика общественно-политическая. Список источников и методы поиска новостей дадим.

Строго!

Знание русского языка, опыт работы

Работник должен находится 8 рабочих часов в онлайн в промежутке с 9 до 20 (мск). Как бы больше даже ближе к второй половине, так как все новости спят до 11 :)

Примерный объем - 10-15 новостей в день, 5 дней в неделю.

Стоимость 1$/1000 без пробелов