Предлагаем работу рерайтеру - нюсмейкеру для наполнения сайта содержанием. Тематика - новинки техники, гаджеты и тд. Имеются свободные две вакансии. Требования: Грамотность Возможность добавлять в день минимум 5 новостей Находить и подготовить соответствующие картинки для новости (умение работать в графическом ...
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На пару недель нужен рерайтер новостей. Тематика общественно-политическая. Список источников и методы поиска новостей дадим.
Строго!
Знание русского языка, опыт работы
Работник должен находится 8 рабочих часов в онлайн в промежутке с 9 до 20 (мск). Как бы больше даже ближе к второй половине, так как все новости спят до 11 :)
Примерный объем - 10-15 новостей в день, 5 дней в неделю.
Стоимость 1$/1000 без пробелов
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