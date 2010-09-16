Требуется рерайтер

КопирайтингЗавершен10 заявок290 просмотров
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Срочно требуется рерайтер. Сегодня в течение дня нужно будет отрерайтить примерно 50 тысяч знаков. Все материалы предоставляются. Указывайте, пожалуйста, цену за 1000 знаков. Объем большой, поэтому возможен выбор двух исполнителей, т.к. очень важен срок. В аську и приват просьба не писать. Спасибо.

13 лет назад
vlallex
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Gold_Sister
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$20
Задание выполнено грамотно, четко и в срок, с высокой степенью уникальности. Всем остались довольны. Обязательно будем сотрудничать и дальше. Спасибо за отличную работу!
Александра - превосходный заказчик! Четко поставленное задание, оплата сразу же после выполнения заказа)) Ну и, конечно, приятное общение!) С удовольствием поработаю еще:))
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