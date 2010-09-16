Создание статей и обзоров по товарам и товарным характеристикам, адаптированных на язык потребителя. с SEO-оптимизациейю На все тексты составлено проффессиональное ТЗ, проверка будет осуществляться профессиональными оптимизаторами.работа в паре с техническим консультантом, который даст вводные материалы для ...
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Срочно требуется рерайтер. Сегодня в течение дня нужно будет отрерайтить примерно 50 тысяч знаков. Все материалы предоставляются. Указывайте, пожалуйста, цену за 1000 знаков. Объем большой, поэтому возможен выбор двух исполнителей, т.к. очень важен срок. В аську и приват просьба не писать. Спасибо.
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