Срочно требуется рерайтер. Сегодня в течение дня нужно будет отрерайтить примерно 50 тысяч знаков. Все материалы предоставляются. Указывайте, пожалуйста, цену за 1000 знаков. Объем большой, поэтому возможен выбор двух исполнителей, т.к. очень важен срок. В аську и приват просьба не писать. Спасибо.