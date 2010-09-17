Автор новостей на блог про Apple

ПРОЧИТАЙТЕ УСЛОВИЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПУБЛИКОВАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Блогу о компании Apple и ее продукции appleb.ru требуется новый автор.

Нужен человек, который хорошо разбирается в технологиях и интересуется продукцией Apple. Обязательно отличное знание английского языка, умение переводить и хорошо писать на русском языке. Лучше с опытом работы в подобной сфере и тематике.

Вы можете пройтись по сайту и посмотреть какие там статьи (разделы "Новости", и "Слухи"), о чем и как мы пишем. Такое будет требоваться от вас.

В данный момент нужен человек, который мог бы писать 4 новости в неделю (чаще всего 4 дня по 1) Эти новости или какие-то определенные (дается задание) или же автор должен сам выбрать что-то из того, что публикуется в западных СМИ. Обычно пост получается 4 небольшиъ абзаца.

За это оплата в первый месяц 100$. Дальше будет увеличиваться по мере улучшения вашей работы и финансового состояния сайта.

В своем предложении можете указать какой у вас опыт, какую подобную работу вы уже выполняли, показать примеры своих статей и т.д.

Пожалуйста, НЕ ПИШИТЕ В АСЬКУ, ПРИВАТ ИЛИ НА EMAIL, просто оставьте здесь свое предложение, я его рассмотрю.