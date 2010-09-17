Копирайтер/ постоянная работа/ межкомнатные двери

Создание статей и обзоров по товарам и товарным характеристикам, адаптированных на язык потребителя. с SEO-оптимизациейю На все тексты составлено проффессиональное ТЗ, проверка будет осуществляться профессиональными оптимизаторами.работа в паре с техническим консультантом, который даст вводные материалы для ...
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ТЕМАТИКА - МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Приглашается к сотрудничеству адекватный и грамотный копирайтер на постоянной основе.
Работа заключается в:
1. Нахождении, отборе материалов по тематике "межкомнатные двери". Составление качественного текста с нуля – копирайтинг.
2. Глубокий рерайт уже готовых текстов.
3. Копирайт/рерайт текстов на биржу Миралинкс
4. Суммарный объём порядка ~150 статей в месяц по 2,2К каждая
Требования:
1. Уверенный пользователь сети Интернет и ПК;
2. ОТЛИЧНОЕ знание русского языка, ГРАММАТИКИ, сообразительность;
3. УМЕНИЕ ДЕЛАТЬ КОПИРАЙТ И РЕРАЙТ;
4. Желание обучаться и совершенствоваться;
5. Ответственность и рабочая дисциплина, инициативность, общий уровень знаний;
6. Наличие свободного времени, необходимого Вам для работы;
7. Постоянный доступ в интернет, приемлимая скорость upload/download;
8. Только для серьёзных, постоянных, старательных, точных, обязательных и аккуратных (если вы не такая/такой, сэкономьте ваше и наше время);
Знание основ поисковой оптимизации и seo-копирайта очень приветствуется!
Оплата в конце месяца. Если Вы боитесь что Вас кинут - сразу проходите мимо!
Рабочие отношения строятся на полном доверии. Это не обсуждается.
Если Вас всё устраивает, оставляйте заявку с контактными данными для связи и комментарии, если они есть. Я сам с Вами свяжусь
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