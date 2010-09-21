Интернет PR менеджер

Удаленная, постоянная, возможно 1/2 ставки, если у Вас есть работа, позволяющая совмещать.

Для уверенного профессионала с опытом аналогичной работы

Пожалуйста, сразу резюме с портфолио на avs999 собак яндекс РУ + Ваши ожидания по з/п

Только на мэйл - по др. каналам не контактирую

PS

Помимо проф. навыков в резюме принято сообщать персональные данные.

Фото приветствуется.