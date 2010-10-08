Требуются рерайтеры

Здравствуйте! Приглашаем к сотрудничеству СЕО-копирайтеров, СЕО-редакторов, СЕО-рерайтеров и СЕО-оптимизаторов статей – С ОПЫТОМ И БЕЗ. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ПРОСИМ ОБРАЩАТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА 3-Й ПУНКТ! 1. Обязательные требования: 1.1. ХОРОШИЙ ГРАМОТНЫЙ ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 1.2. Креативный подход к выполнению работы, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброе утро, господа-фрилансеры.
Требуется рерайтеры. Тематика женская.
Объемы на сегодня небольшие, но если сотрудничеством останусь доволен, то постоянными заказами обеспечу.
С уважением, Дмитрий.
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