Журналист в глянцевый журнал Собака.ru

$670
КопирайтингЗакрытнет заявок202 просмотра
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Полная занятость, работа в офисе

Обязанности: написание интересного, профессионального материала, статей, интервью.

Умение грамотно и интересно его изложить.

Требования:

1. Высшее образование,

2. Опыт работы журналистом от 3-х лет (штатно или внештатно),

3. Опыт работы в написании статей на тематики культуры, искусства и развлечений.

Личные качества: коммуникабельность, мобильность, аналитические способности. Презентабельный внешний вид.

Группа Изданий ПРОСПЕКТ предоставит со свой стороны:

1. Интересную, насыщенную событиями и известными персонами работу.

2. Возможность профессионального развития.

3. Комфортабельное рабочее место в уютном офисе компании в центре города.

13 лет назад
hr_555000
Ольга 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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