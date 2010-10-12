Требуются рекламисты, копирайтеры и переводчики

В компанию по созданию и продвижению интернет проектов требуются специалисты в следующих областях: реклама (тизерная реклама), копирайтинг и перевод с английского на русский языки.

Тизер это: фото + надпись на заданую рекламную кампанию.В области рекламы возможно обучение. Мы работаем по предоплате, работы много и она постоянная.

Требования к копирайту:

высокая уникальность текста

соблюдение орфографии и пунктуации

владение языком ( свободное)

полное раскрытие темы

соблюдение стилистики русского языка

Требования к переводу:

отсутствие переводных калек и клише

соблюдение орфографии и пунктуации

грамотное построение предложений на русский язык

владение русским языком ( свободное)

Требования к кандидату:

• грамотность;

• пунктуальность;

• ответственность;

• адекватная реакция на критику;

• желание учиться новому

по поводу рекламы обращаться [email protected], аська 269093851

по поводу копирайта и переводов писать [email protected], аська 495 817 417

Оплата наличными или на электронный кошелек веб мани.