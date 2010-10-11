На постоянную работу требуется рерайтер

Подработка. Требуется 5 раз в неделю рерайтить по 2 новости. Материал для работы предоставляется. Желательно умение элементарных навыков работы с фото (обрезать, увеличить, уменьшить).

Прошу обращаться ТОЛЬКО тех, кто сможет работать не много (примерно час-полтора в день), НО каждый день, постоянно и длительно, без перерывов на каникулы, длинные праздники и т.п.

Работа предельно простая, оплата умеренная (обсуждается). Желающих сделать пробную статью прошу оставлять свои координаты здесь или в личку - вышлю ссылку.