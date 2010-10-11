Добираю рерайтеров на постоянной основе

Оплата работы - менее 1$. Понимаю, что не так много, но предлагаю постоянную занятость с нужными Вам объемами.

Работа постоянная, объемы большие, но набор ограничен, так как есть работающая группа, просто нужно пополнить ряды.

Сразу говорю мои постоянные требования:

1) Уникальность не ниже 97%

2) Соблюдение сроков

3) Читабельность текстов

Для начала сотрудничества выполняем небольшой тест, обыкновенный рерайт без ключей. Он для всех одинаков и не оплачивается. Потом отсылаем его на почту [email protected]