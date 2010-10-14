Англоговорящие рерайтеры

Здравствуйте,

Нужен исполнитель для рерайта английских текстов.

Работа будет делаться на нашем програмном обеспечении, что позволяет делать рерайт 400-словного текста минут за 10 - с клавиатуры НИЧЕГО вводить не потребуется.

Максимальная цена за работу над 1 текстом (400 слов) - 0.5 USD

Будет около 150 текстов в месяц по началу.

Просим Вас показать Ваши прошлые работы или сделать рерайт для примера.