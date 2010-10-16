Рерайтер новостей

КопирайтингЗакрыт9 заявок881 просмотр
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На постоянную удаленную работы требуется человек для рерайта новостей.

Размер новости строго 500-1000 символов.

Один из основных критериев это цена.

Присылайте ваши цены за 1 новость.

Заявки оставляйте только в комментариях к вакансии.

13 лет назад
Delpher
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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