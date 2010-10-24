Новостники в онлайн издание

КопирайтингЗакрыт38 заявок810 просмотров
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Работаем с источниками, в том числе и иностранными (переводим).

Категории. в которые мы пишем - | Политика | Мир | Экономика | Общество | Происшествия | Спорт | Авто | Наука и техника | Культура | Светская жизнь | Любовь и Отношения |

Возможно сотрудничество как по одной из позиций, так и по нескольким.

Удаленная работа на основе индивидуального плана.

Кого мы рассмотрим:

Наличие безлимитного скоростного интернета

Умение чётко формулировать мысли (при обработке текста это необходимо)

Владение русским языком и всеми его приёмами в совершенстве

Владение иностранными языками приветствуется (вам может существенно помочь в работе)

Возраст и пол не имеют особого значения

Наличие Skype/icq обязательно!

Объем одной новости 1000 – 1300 знаков.

К каждой новости необходимо подобрать одно тематическое изображение.

Важно:

• знание информационного поля, умение самостоятельно находить, анализировать и компилировать информацию, определять наиболее значимые новости

• умение излагать экономическую информацию простым, доступным языком

• базовые навыки публикации текстов в интернете

• стабильный доступ в интернет

Обязательно отмечайтесь в данной вакансии соискателем!

13 лет назад
protasevich
Вероника 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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