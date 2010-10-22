Ищем копирайтера для постоянного сотрудничества

Ищем копирайтера для написания статей по различным тематикам:

- стоматология,

- мебель, интерьер,

- весы,

- сельскохозяйственная и строительная техника,

- салон красоты,

курсы иностранных языков и др.

Главное требование к статьям - качество. Также материалы должны быть структурированные (пример: http://www.papillon-design.ru/serv/29_0.htm, http://www.papillon-design.ru/serv/49_0.htm).

Объемы 2500-3000 символов.

Заказы будут в среднем на 10-15 статей в неделю.

Задание будем скидывать либо на всю неделю, либо ежедневно.

Мы можем предложить сотрудничество на постоянной основе, специалист постоянно будет обеспечен заказами.