Газета ищет профессиональных журналистов

КопирайтингЗакрыт3 заявки399 просмотров
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Редакция газеты набирает команду профессиональных журналистов.

Наличие портфолио обязательно.

13 лет назад
2181
Влад 
52 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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