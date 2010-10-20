Требуются копирайтеры для написания небольших по объему статей на тему: компьютеры, компьютерные программы. Требуется уникальный материал.

Необходимо понимание компьютерной тематики. Желательно соответствующее образование и как минимум «пассивное» знание английского языка, т.к. часть исходных материалов на английском.

Приветствуется наличие портфолио по теме.

Работа удаленная, постоянная. Оплата 1$ за 1000 знаков.

Сотрудничество - по результатам выполнения тестового задания (высылается индивидуально).

Просьба в ответе написать на какие объемы можно расчитывать еженедельно и указать ссылку на портфолио.

Прошу не беспокоить, если Вы менеджер, посредник или студия.