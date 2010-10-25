Ищу копирайтера и рерайтера

Нахожусь в поиске талантливых писателей, а именно необходимы:

3 копирайтера

2 рерайтера.

Требуются исполнители для долгосрочного сотрудничества. С исполнителями после которых требуется корректор я работать не буду.

В проекте прошу сразу указывать Вашу специализацию и цену за 1000 знаков без учета пробелов.

В "личку" не писать!