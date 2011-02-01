adlogic

Максим adlogic

 
41 годРоссия/Ростов-на-Дону
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Разработка порталов

Разработка порталов. Корпоративные информационные системы. Интранет. ГИС.

Телефон: +7 /863/ 226 45 31

Skype: maxim_shulgin

Email: [email protected]

  • Корректор (модератор)

    $100

    Re-port.ru требуется корректор. Требования: - Опытный и активный Интернет-пользователь; - Способность самостоятельно освоить интерфейс CMS; - Знание основ HTML; - Навыки работы с Photoshop или GIMP; - Грамотность, аккуратность и дисциплинированность в работе. Обязанности: - Коррекция (модерация) публикаций пользователей (до 20 – 30 ...

    HTML
    Редактирование и Корректура6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Иконки

    $50

    Требуется разработать четыре иконки 18х18 фиолетового цвета. Ориентир прилагаю.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Контент-менеджер

    $100

    Требования: - Опытный и активный Интернет-пользователь; - Способность самостоятельно освоить интерфейс CMS; - Знание основ HTML и SEO; - Навыки работы с Photoshop или GIMP; - Грамотность, аккуратность и дисциплинированность в работе. Обязанности: 1. Ведение новостной ленты http://re-port.ru/news/. Две публикации в день (копирайтинг) ...

    HTML
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копипастер

    $50

    Работа будет заключаться в сборе информации о тендерах и публикации их через личный кабинет на проектах http://re-port.ru/tenders/ и http://legport.ru/demands/. Источники информации будут предоставлены. Помимо копипаста необходима простая корректировка контента (заменить заглавные буквы строчными, сделать абзацы ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Контент-менеджер

    $250

    Требования: - Опытный и активный Интернет-пользователь; - Способность самостоятельно освоить интерфейс CMS; - Знание основ HTML; - Навыки работы с Photoshop или GIMP; - Грамотность, аккуратность и дисциплинированность в работе. Обязанности: Контентная поддержка 4 отраслевых порталов, в том числе, ведение тематических лент ...

    HTML
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Иконки для личного кабинета пользователя

    Для Интернет-проекта требуются иконки (32х32) для рабочего стала (личного кабинета) пользователя. Общая стилистика иконок – MAC OS. Подробности в приложении. Указывайте цену одной иконки.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Баннер

    $50

    Требуется изготовление флеш-баннера. Формат 468х60. Оплата - до 1000 рублей. Логотип медицинского центра "Юнона" (junoclinic.ru) Текст - консервативное лечение бесплодия Адрес: ул. Советская, 51/2. Тел.: 283-15-83; 221-73-98 Картинка - беременная девушка рядом с доктором. Нежные цвета. Бордовым цветом логотип ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Иконка

    $50

    По образцу иконки Твиттера у нас на веб-сайте adlogic.ru, сделать иконку "Моего круга" moikrug.ru, которая бы также органично вписалась в наш дизайн. Требуется 2 варианта. Возможно пригодиться: http://moikrug.ru/images/logo_brief.gif

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн портала

    $500

    В заявке (скрыты от других пользователей) указывайте, пожалуйста, Ваши расценки и ссылки на портфолио (желательно дизайн порталов). Требования: Местоположение – Россия. Форма оплаты – ТОЛЬКО безналичный расчет.

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка ТЗ

    Требуется разработка ТЗ для крупного портала с элементами социальной сети... В заявках оставляйте, пожалуйста, информацию об Вашем опыте и расценки. Подробности задания будут высланы подходящим нам кандидатам.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Баннер

    $50

    Требуется изготовление флеш-баннера. Оплата - до 1500 рублей. ТЗ прилагается.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Переводчик

    Для тематического Интернет-портала требуется переводчик. В заявке оставляйте, пожалуйста, Ваши расценки на следующие виды работ: 1. Тематическая лента новостей (5 - 10 материалов в день, перевод с иностранных информационных агентств). 2. Разовый перевод материала. Плюс, какими языками владеете. Заявки оставляете ...

    Переводы17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайтер

    Для тематического Интернет-портала требуется рерайтер. В заявке оставляйте, пожалуйста, Ваши расценки на следующие виды работ: 1. Тематическая лента новостей (5 - 10 материалов в день, рерайтинг). 2. Разовый рерайтинг материала. Заявки оставляете только здесь (скрыты от других пользователей).

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтер

    Для тематического Интернет-портала требуется копирайтер. В заявке оставляйте, пожалуйста, Ваши расценки на следующие виды работ: 1. Уникальная тематическая лента новостей (5 материалов в день, НЕ копипаст и НЕ рерайтинг) 2. Разовое написание уникальных материалов на заданную тему. Заявки ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент-менеджер

    $1000

    Требования: • Постоянное проживание в Ростове-на-Дону; • Высшие или неоконченное высшие образование; • Опытный и активный Интернет-пользователь; • Знание основ HTML; • Навыки работы с MS Office, Photoshop или GIMP; • Стремление к карьерному и личному профессиональному росту; • Уровень английского языка ...

    HTML
    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Favicon

    Для http://xevian.com/ необходимо сделать симпатичную пиктограмму (favicon). Размер – 16х16. Формат – ICO. Необходимо взять буквы «X» из логотипа и покрасить ее в голубой цвет (в тот, что в закладках "Структура", "Тарифы") И все! Предложения скрыты, ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • SEO-специалист

    $500

    Компании Adlogic Systems требуется SEO-специалист. Обязанности: Продвижение инструментами SEO собственных проектов компании и веб-сайтов клиентов. Требования: Хороший профессиональный уровень и опыт. Проживание в Ростове-на-Дону или его пригородах. Условия: Оклад 10 тыс. рублей в месяц плюс проценты. Перспективы: Возможность неограниченного роста заработной платы. Карьерный ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
perfect_snail
Светлана 
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$16
10 баллов
12 лет назад
Иконки
Четко и без запиночки! Всё время на связи, моментальная оплата, всё было отлично!
Работа была выполнена блестяще!
Ответный отзыв
Nataliysh
Наталья 
62 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
$10
10 баллов
12 лет назад
Копипастер
Приятный и пунктуальный заказчик. Очень приятно работать.
Очень рад взаимовыгодному сотрудничеству!
Ответный отзыв
miniartx
Михаил 
30 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Иконки для личного кабинета пользователя
Хорошее ТЗ, обговорили метафоры сразу. Своевременная оплата. Будем сотрудничать в дальнейшем!
Поставленная задача выполнена качественно и в срок.
Ответный отзыв
stepanida
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$1000
10 баллов
13 лет назад
Разработка ТЗ
Работала над созданием ТЗ в проекте Максима. По всем вопросам достигали взаимовыгодных договорённостей. Сотрудничество происходило в конструктивном русле. Максим серьёзный и ответственный заказчик.
Очень высокий профессиональный уровень. Приятна в общении. Ответственна. Результат оцениваем на пять с плюсом!
Ответный отзыв
vicodin
Антон 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
81 отзыв
$3
10 баллов
13 лет назад
Иконка
Четкие требования и своевременная оплата. Приятно работать.
Быстрое и профессиональное исполнение. Рекомендуем.
Ответный отзыв