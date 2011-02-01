Re-port.ru требуется корректор. Требования: - Опытный и активный Интернет-пользователь; - Способность самостоятельно освоить интерфейс CMS; - Знание основ HTML; - Навыки работы с Photoshop или GIMP; - Грамотность, аккуратность и дисциплинированность в работе. Обязанности: - Коррекция (модерация) публикаций пользователей (до 20 – 30 ...
Разработка порталов. Корпоративные информационные системы. Интранет. ГИС.
Телефон: +7 /863/ 226 45 31
Skype: maxim_shulgin
Email: [email protected]
- $100Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется разработать четыре иконки 18х18 фиолетового цвета. Ориентир прилагаю.Завершен12 лет назад
- $100
Требования: - Опытный и активный Интернет-пользователь; - Способность самостоятельно освоить интерфейс CMS; - Знание основ HTML и SEO; - Навыки работы с Photoshop или GIMP; - Грамотность, аккуратность и дисциплинированность в работе. Обязанности: 1. Ведение новостной ленты http://re-port.ru/news/. Две публикации в день (копирайтинг) ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
Работа будет заключаться в сборе информации о тендерах и публикации их через личный кабинет на проектах http://re-port.ru/tenders/ и http://legport.ru/demands/. Источники информации будут предоставлены. Помимо копипаста необходима простая корректировка контента (заменить заглавные буквы строчными, сделать абзацы ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Требования: - Опытный и активный Интернет-пользователь; - Способность самостоятельно освоить интерфейс CMS; - Знание основ HTML; - Навыки работы с Photoshop или GIMP; - Грамотность, аккуратность и дисциплинированность в работе. Обязанности: Контентная поддержка 4 отраслевых порталов, в том числе, ведение тематических лент ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Для Интернет-проекта требуются иконки (32х32) для рабочего стала (личного кабинета) пользователя. Общая стилистика иконок – MAC OS. Подробности в приложении. Указывайте цену одной иконки.Завершен12 лет назад
- $50
Требуется изготовление флеш-баннера. Формат 468х60. Оплата - до 1000 рублей. Логотип медицинского центра "Юнона" (junoclinic.ru) Текст - консервативное лечение бесплодия Адрес: ул. Советская, 51/2. Тел.: 283-15-83; 221-73-98 Картинка - беременная девушка рядом с доктором. Нежные цвета. Бордовым цветом логотип ...Баннеры1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
По образцу иконки Твиттера у нас на веб-сайте adlogic.ru, сделать иконку "Моего круга" moikrug.ru, которая бы также органично вписалась в наш дизайн. Требуется 2 варианта. Возможно пригодиться: http://moikrug.ru/images/logo_brief.gifЗавершен13 лет назад
- $50
Подготовить логотип для сайта на основе скана визитки.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
В заявке (скрыты от других пользователей) указывайте, пожалуйста, Ваши расценки и ссылки на портфолио (желательно дизайн порталов). Требования: Местоположение – Россия. Форма оплаты – ТОЛЬКО безналичный расчет.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется разработка ТЗ для крупного портала с элементами социальной сети... В заявках оставляйте, пожалуйста, информацию об Вашем опыте и расценки. Подробности задания будут высланы подходящим нам кандидатам.Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Требуется изготовление флеш-баннера. Оплата - до 1500 рублей. ТЗ прилагается.Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
Для тематического Интернет-портала требуется переводчик. В заявке оставляйте, пожалуйста, Ваши расценки на следующие виды работ: 1. Тематическая лента новостей (5 - 10 материалов в день, перевод с иностранных информационных агентств). 2. Разовый перевод материала. Плюс, какими языками владеете. Заявки оставляете ...Переводы17 заявокЗакрыт13 лет назад
Для тематического Интернет-портала требуется рерайтер. В заявке оставляйте, пожалуйста, Ваши расценки на следующие виды работ: 1. Тематическая лента новостей (5 - 10 материалов в день, рерайтинг). 2. Разовый рерайтинг материала. Заявки оставляете только здесь (скрыты от других пользователей).Копирайтинг22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Для тематического Интернет-портала требуется копирайтер. В заявке оставляйте, пожалуйста, Ваши расценки на следующие виды работ: 1. Уникальная тематическая лента новостей (5 материалов в день, НЕ копипаст и НЕ рерайтинг) 2. Разовое написание уникальных материалов на заданную тему. Заявки ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт13 лет назад
Проект - http://mamadona.ru/forum/. Предложения по расценкам оставляйте, пожалуйста, здесь.Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
Интересует прежде всего увеличение участников группы http://vkontakte.ru/club18262280, например, на 1000 участников. Оставляйте здесь цены. Коммуникации через weblancer.net.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требования: • Постоянное проживание в Ростове-на-Дону; • Высшие или неоконченное высшие образование; • Опытный и активный Интернет-пользователь; • Знание основ HTML; • Навыки работы с MS Office, Photoshop или GIMP; • Стремление к карьерному и личному профессиональному росту; • Уровень английского языка ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Для http://xevian.com/ необходимо сделать симпатичную пиктограмму (favicon). Размер – 16х16. Формат – ICO. Необходимо взять буквы «X» из логотипа и покрасить ее в голубой цвет (в тот, что в закладках "Структура", "Тарифы") И все! Предложения скрыты, ...Завершен14 лет назад
- $500
Компании Adlogic Systems требуется SEO-специалист. Обязанности: Продвижение инструментами SEO собственных проектов компании и веб-сайтов клиентов. Требования: Хороший профессиональный уровень и опыт. Проживание в Ростове-на-Дону или его пригородах. Условия: Оклад 10 тыс. рублей в месяц плюс проценты. Перспективы: Возможность неограниченного роста заработной платы. Карьерный ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад