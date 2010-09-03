IT Аналитик, аудитор сайтов, технический писатель, тестировщик

Начинала 7 лет назад с должности технического писателя: разрабатывала руководства пользователя, администратора и др. ролей, по установке и настройке для программных продуктов IT компании. Выросла до ведущего специалиста по документированию, руководила группой технических писателей. Заведовала проектным пулом компании. В 2006 году переквалифицировалась в системного аналитика, разрабатывала концепции, технические задания, спецификации, варианты использования, постановки задач, пояснительные записки, а также аналитические отчёты. Знаю стандарты UML и IDEF.

Произвожу исследования рынка, аудит сайтов, комплексное тестирование сайтов и программ.

В 2008-2009 г.г. имела опыт работы менеджером проекта по разработке системы порталов и сайтов. Полностью курировала проект холдинга, разрабатывала планы, отчёты, бюджет, аналитическую документацию, проводила рабочие встречи с заказчиками и подрядчиками и проч. и проч.

С конца 2009 года перешла на фриланс.