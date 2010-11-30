Необходимо создание сайта "под ключ". Особенности - многоуровневый каталог продукции, расширенный поиск по производителю, наименованию товара и артикулам товаров. Дизайн разработан, потребуются небольшие доработки. Наполнение контентом - делаем сами. Желаемый функционал в ...
- Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $50
Необходимо доработать логотип, а именно, знак шестеренки разместить слева от текста логотипа (Знак - Текст). Высоту текста поднять под высоту знака. Исходник логотипа имеется (вышлю по запросу) сайт - http://tehwell.adlogic.ru/Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Готов предложить постоянное сотрудничество. От меня - заказы и своевременная оплата. От Вас - разумные сроки, он-лайн и качество. Желающим - прошу направить свои расценки на создание gif и flash баннеров наиболее популярных ...Баннеры30 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Требуется сделать модель (и ее реализацию) для упрощения управленческого учета отгрузок продукции, а также контроля за дебиторской задолженностью. В настоящее время ведется учет в отдельных файлах (XLS): 1. Учет договоров ...Базы данных2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $50
Для ООО требуется разработать логотип и создать фирменный бланк ООО - информационные услуги в области поставок бурового оборудования (нефтегазовый комплекс)Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $2500
Необходимо разработать информационный портал. Тематика - буровое оборудование. На сайте будет представлен обширный каталог производителей и оборудования по категориям. Разделы (основные) : Форум, Объявления, Тендеры, Новости По функционалу похоже на http://vodoprom.ru/ ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад