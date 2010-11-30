ESTA2010

Александр ESTA2010

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт "под ключ" для поставщика промышленного оборудования

    Необходимо создание сайта "под ключ". Особенности - многоуровневый каталог продукции, расширенный поиск по производителю, наименованию товара и артикулам товаров. Дизайн разработан, потребуются небольшие доработки. Наполнение контентом - делаем сами. Желаемый функционал в ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Оптимизировать готовый логотип для сайта

    $50

    Необходимо доработать логотип, а именно, знак шестеренки разместить слева от текста логотипа (Знак - Текст). Высоту текста поднять под высоту знака. Исходник логотипа имеется (вышлю по запросу) сайт - http://tehwell.adlogic.ru/

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание баннеров (gif, flash)

    Готов предложить постоянное сотрудничество. От меня - заказы и своевременная оплата. От Вас - разумные сроки, он-лайн и качество. Желающим - прошу направить свои расценки на создание gif и flash баннеров наиболее популярных ...

    Баннеры30 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модель для управленческого учета

    $250

    Требуется сделать модель (и ее реализацию) для упрощения управленческого учета отгрузок продукции, а также контроля за дебиторской задолженностью. В настоящее время ведется учет в отдельных файлах (XLS): 1. Учет договоров ...

    Базы данных2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип + фирменный бланк

    $50

    Для ООО требуется разработать логотип и создать фирменный бланк ООО - информационные услуги в области поставок бурового оборудования (нефтегазовый комплекс)

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание информационного портала

    $2500

    Необходимо разработать информационный портал. Тематика - буровое оборудование. На сайте будет представлен обширный каталог производителей и оборудования по категориям. Разделы (основные) : Форум, Объявления, Тендеры, Новости По функционалу похоже на http://vodoprom.ru/ ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Lehaaaa6794
Алексей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Оптимизировать готовый логотип для сайта
Хороший заказчик всем советую!
Алексей быстро понял задачу. Сделал все очень быстро и качественно. Результатом доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
adlogic
Максим 
43 года
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$3000
10 баллов
14 лет назад
Создание информационного портала
Ответственный и компетентный заказчик.
Доволен сотрудничеством с AdLogic. Хороший функционал. Команда AdLogic всегда на связи и оперативно реагирует на замечания и предложения. Рекомендую
Ответный отзыв
Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Логотип + фирменный бланк
Отличный заказчик! Остались только положительные эмоции от сотрудничества с Александром. Четкое и понятное ТЗ, всевозможная помощь в реализации проекта, своевременная оплата. Спасибо.
Все сделано отлично. Всегда на связи, достаточно оперативно и грамотно. Спасибо за работу. Буду обращаться именно к Вам.
Ответный отзыв
wiseman33
52 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
26 отзывов
$180
10 баллов
14 лет назад
Модель для управленческого учета
Интересный проект. С Александром легко работать, всегда на связи. Оплата всрок. Спасибо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
За короткий срок реализовал непростую задачу, всегда на связи, оперативно вносит изменения. Сотрудничеством доволен, буду обращаться еще. Спасибо.
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