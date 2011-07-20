Иконки для личного кабинета пользователя

Доброго дня, нужно нарисовать 20 очень простых иконок с предоставленных мной эскизов в программе Corel Draw нужно очень хорошее качество. в приложении все описано и лежат образцы
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Для Интернет-проекта требуются иконки (32х32) для рабочего стала (личного кабинета) пользователя. Общая стилистика иконок – MAC OS. Подробности в приложении. Указывайте цену одной иконки.
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