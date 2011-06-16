Нарисовать пару иконок

Иконки и Пиксель-артЗакрыт4 заявки194 просмотра
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Нужно нарисовать пару иконок (карта сайта, техподдержка) в таком стиле http://www.gurevich.su/projects/gurevich/design/battery/battery_1.gif

12 лет назад
gurevich
Евгений 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
OliaYu
Ольга 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$6
1 день
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