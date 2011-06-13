Необходим дизайн визиток

Иконки и Пиксель-артЗакрыт6 заявок175 просмотров
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Для интерфейса прграммы необходимо сейчас и постонно разработка визиток - изображений размером около 200*300, 300*40п икселеЙ, на которых выводится информация о компании под стиль компании например. Визитки интересуют статические и динамические (гиф/флеш).

Результат нужно будет вводить в админку, заполняя необходимые поля.

От исполнителя:

- опыт опыт с графиков

- языки (русский, ангилйский)

- цена за разработку 1 визитки

12 лет назад
fgroup
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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