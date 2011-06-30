Срочно нужны иконки, 8 штук

Уважаемые фрилансеры! Внимательно читаем ТЗ: Необходимо изготовить набор иконок для сайта ДаритеЦветы.рф На гл.стр. уже есть иконки рядом с надписями: - Мы рекомендуем - Спецпредложения - Дарите Цветы - дарите радость! - Почему выбирают "АЛИРУ"? Необходимо создать иконки в этом же стиле для ...
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До понедельника надо сделать 8 иконок. Подробности в аське 399036584
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