Изменить макет аватары

Уважаемые фрилансеры! Внимательно читаем ТЗ: Необходимо изготовить набор иконок для сайта ДаритеЦветы.рф На гл.стр. уже есть иконки рядом с надписями: - Мы рекомендуем - Спецпредложения - Дарите Цветы - дарите радость! - Почему выбирают "АЛИРУ"? Необходимо создать иконки в этом же стиле для ...