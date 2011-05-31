Необходимо нарисовать 13 иконок в одном стиле

Иконки и Пиксель-артЗакрыт7 заявок259 просмотров
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Необходимо нарисовать 13 иконок в одном стиле, для блоков, располагающихся по адресу:

http://www.reyndzel.ru/shop/index2.php

Иконки должны быть на прозрачной подложке и вписываться в общий дизайн сайта.

Размер - 100x75px

Любые вопросы через сообщения.

Плюсом будет 2-3 ссылки на работы подобной тематики в вашей заявке.

13 лет назад
moscow26
Павел 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
23 отзыва
Выбранный исполнитель
IGNI
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
21 отзыв
13 лет назад
$80
2 дня
Еще раз убеждаюсь, что Павел один из лучших заказчиков. Всё четко, быстро, вовремя и по делу. Образец сотрудничества, к которому стоит стремиться, и модель управления исполнителем, которая дает максимальную отдачу.