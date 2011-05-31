Создание набора иконок для сайта LivExpert

Дорисовать иконки в уже имеющийся набор, соблюдая стилистику (см архив). Оплата в течении недели после принятия. Для жителей Москвы возможен договор. Срок до 12:00 2 июня. См док с требуемыми иконками. Сразу пишите предложения по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача сделать набор иконок для меню категорий раздела сайта LiveExpert.ru:
Категории
+Психология
+Юриспруденция
+Медицина
+Красота и Здоровье
+Технологии
+Бизнес
+Учеба и наука
+Дом, отдых, хобби
+Религия
+Эзотерика
а также иконки для сворачивания главных разделов + и -
- Похожие заказы
- Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно нарисовать в векторе 6 небольших пиктограмм-иконок для сайта. сценарий: "О проекте.." - нужно сделать экран кинозала, на котором изображен лого + 10-к голов, типа втыкающих в кино "Польза" - нужно сделать человечка, слева и справа 2 образных ...Иконки и Пиксель-арт2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $400
Требуется разработать логотип ... всего иконок логотипа разного размера и формата 13 штукЗакрыт13 лет назад
- $5
Есть две картинки (приложены к проекту). Одна - кнопка с буквой. Нужно нарисовать четыре точно таких же, только с буквами О, З, Н и И (русскими), и в полтора раза крупнее. Вторая - фон. Нужен такой ...Завершен13 лет назад
Нужно нарисовать иконки 16х16 для портала примерно 10 шт. от вас сроки, цены, портфолиоЗавершен13 лет назад
Фавикон для сайтаЗавершен13 лет назад
Требуется разработать иконки меню сайта на основе существующихЗавершен13 лет назад
- $150
Здравствуйте! Необходимо нарисовать иконки, обозначающие: - аккаунты (хостинга, а не пользователей) + добавить аккаунт (просто добавить красиво знак "+") - домены + парковать домен (просто добавить красиво знак "P" - парковки) + создать домен (просто добавить красиво знак ...Завершен13 лет назад
Необходимо быстро и четко нарисовать иконки игровых предметов. Примеры во вложении.Иконки и Пиксель-арт11 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо нарисовать 10 иконок размером 40 на 40 пикселей и 10 иконок размером 26 на 26 пикселей для игрового интерфейса. Иконки должны выглядеть просто и стильно, использовать 2-3 цвета. Заинтересовавшихся, прошу указать ориентировочную стоимость работ. ...Иконки и Пиксель-арт8 заявокЗакрыт13 лет назад