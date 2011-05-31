Создание набора иконок для сайта LivExpert

$100
Иконки и Пиксель-артЗакрыт12 заявок249 просмотров
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Задача сделать набор иконок для меню категорий раздела сайта LiveExpert.ru:

Категории

+Психология

+Юриспруденция

+Медицина

+Красота и Здоровье

+Технологии

+Бизнес

+Учеба и наука

+Дом, отдых, хобби

+Религия

+Эзотерика

а также иконки для сворачивания главных разделов + и -

13 лет назад
Roman
Роман 
41 годРоссия
20 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
HAMeleon-ART
Анатолий 
37 летЧехия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$80
3 дня
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