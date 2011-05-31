Несколько баннеров для хостинг компании

Иконки и Пиксель-артЗакрыт21 заявка240 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо нарисовать 3 баннера для хостинг компании. Размер 88x31. Формат .gif

Выбор будет делаться по портфолио. Спасибо за ваши предложения.

13 лет назад
pip
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
And-Re
34 годаШри-Ланка
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$15
1 день
  • Похожие заказы

  • Дорисовать иконки в имеющийся набор

    Дорисовать иконки в уже имеющийся набор, соблюдая стилистику (см архив). Оплата в течении недели после принятия. Для жителей Москвы возможен договор. Срок до 12:00 2 июня. См док с требуемыми иконками. Сразу пишите предложения по ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Иконка для iphone приложение

    Нужно нарисовать иконку для приложения. Смысл приложения: создает списки, как делать списки, списки покупок, основные даты, важные этапы проекта, даты, иформация, просто записи итд Дизайн должен быть, очевидно внушительный, выделяется из всех остальных -. размеры: 29x29, 50x50, ...

    Иконки и Пиксель-арт3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо нарисовать 13 иконок в одном стиле

    Необходимо нарисовать 13 иконок в одном стиле, для блоков, располагающихся по адресу: http://www.reyndzel.ru/shop/index2.php Иконки должны быть на прозрачной подложке и вписываться в общий дизайн сайта. Размер - 100x75px Любые вопросы через сообщения. Плюсом будет 2-3 ссылки на работы подобной тематики ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Четыре кнопки и один фон

    $5

    Есть две картинки (приложены к проекту). Одна - кнопка с буквой. Нужно нарисовать четыре точно таких же, только с буквами О, З, Н и И (русскими), и в полтора раза крупнее. Вторая - фон. Нужен такой ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Иконки, значки

    $150

    Здравствуйте! Необходимо нарисовать иконки, обозначающие: - аккаунты (хостинга, а не пользователей) + добавить аккаунт (просто добавить красиво знак "+") - домены + парковать домен (просто добавить красиво знак "P" - парковки) + создать домен (просто добавить красиво знак ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад