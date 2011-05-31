Несколько баннеров для хостинг компании

Дорисовать иконки в уже имеющийся набор, соблюдая стилистику (см архив). Оплата в течении недели после принятия. Для жителей Москвы возможен договор. Срок до 12:00 2 июня. См док с требуемыми иконками. Сразу пишите предложения по ...
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Необходимо нарисовать 3 баннера для хостинг компании. Размер 88x31. Формат .gif
Выбор будет делаться по портфолио. Спасибо за ваши предложения.
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