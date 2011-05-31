Иконка для iphone приложение

Нужно нарисовать иконку для приложения.

Смысл приложения: создает списки, как делать списки, списки покупок, основные даты, важные этапы проекта, даты, иформация, просто записи итд

Дизайн должен быть, очевидно внушительный, выделяется из всех остальных -.

размеры: 29x29, 50x50, 57x57, 58, x58, 72x72, 114x 114, и 512x512

Хотелось бы чтоб иконка содержала карандаша или ручка, папки или списки, и увеличительное стекло. карандаш или булавка и папки должны быть должны доминировать. увеличительное стекло не должно доминировать изображения

примеры того что понравилось:

http://itunes.apple.com/md/app/2do-tasks-done-in-s...

http://itunes.apple.com/md/app/penultimate/id35409...

http://itunes.apple.com/md/app/things-for-ipad/id3...

http://itunes.apple.com/md/app/organizer-simple-cr...

http://itunes.apple.com/md/app/awesome-note-hd-tod...