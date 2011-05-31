Нарисовать иконки

Иконки и Пиксель-артЗакрыт12 заявок269 просмотров
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Необходимо нарисовать 10 иконок размером 40 на 40 пикселей и 10 иконок размером 26 на 26 пикселей для игрового интерфейса. Иконки должны выглядеть просто и стильно, использовать 2-3 цвета.

Заинтересовавшихся, прошу указать ориентировочную стоимость работ.

Подробное задание вышлю отдельно.

13 лет назад
Blackybird
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад