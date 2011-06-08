Необходимо создать иконку в трёх разрешениях

$15
Иконки и Пиксель-артЗавершен4 заявки215 просмотров
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Необходимо создать иконку в трёх разрешениях. 72х72, 48х48, 36х36

Примерный макет иконки в приложении. Нужно заменить список на несколько чекбоксов, как в todo list, убрать звёздочку, и, естественно, облагородить человечка. Фон должен быть прозрачным.

Выходные файлы в формате PNG

Ваши предложения.

13 лет назад
o3erman
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Задание выполнено. Качеством очень доволен. Кроме иконок, исполнитель предоставил исходник в векторе, за что ему человеческое спасибо.
Спасибо Василию, было очень приятно сотрудничать. Надеемся не в последний раз! Все четко указанно в связи с проектом, никаких задержек с оплатой и никаких проподаний либо недоразуменей! Советуем!