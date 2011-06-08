o3erman

Василий o3erman

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Java and Android Developers

    Добрый день, для попроектной работы ищу разработчиков Java (SE, EE) и Android, различного уровня от Junior до Lead. Оплата каждые две недели. Возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной основе. Свои CV пожалуйста присылайте в откликах или ...

    AndroidJava
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно лого для андроид приложения

    $20

    Нужно нарисовать логотип в векторе и экспортировать его с различным расширением. Требования к логотипу - прозрачный фон - картинка занимает 5/6 области логотипа (например при размере 72х72 - желательно чтобы со всех сторон был отступ 6 ...

    Android
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • 2 баннера (логотипа) для андроид приложения

    $50

    Для андроид приложения нужно придумать и нарисовать два баннера (тематика - ToDo список): 1) 1024 x 500 (будет появляться сверху на страницей приложения в маркете) 24 bit PNG or JPEG (no alpha) Без границы 2) 180w x ...

    Android
    Логотипы и Знаки2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Локализация небольшого приложения

    Необходимо локализировать приложение. Предполагаемые языки: - Английский - Испанский - Немецкий Под каждый язык будем договариваться с конкретным исполнителем. Объём работы: - Необходимо перевести текст в приложенном xml-файле. Переводится только то, что внутри тегов (между ) - ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Необходимо создать иконку в трёх разрешениях

    $15

    Необходимо создать иконку в трёх разрешениях. 72х72, 48х48, 36х36 Примерный макет иконки в приложении. Нужно заменить список на несколько чекбоксов, как в todo list, убрать звёздочку, и, естественно, облагородить человечка. Фон должен быть прозрачным. Выходные файлы ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание статей по медицинской тематике

    UPD: Исполнитель выбран - Оксана Малютина, всем спасибо. Здравствуйте, необходимо написать (копирайт, качественный рерайт) 7-10 СЕО-оптимизированных статей по мед. тематике (гинекология, урология). Объём от 2500 знаков. Тексты будут проверяться на уникальность в поисковых ...

    Написание статей
    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Roscherk17
Елена 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Нужно лого для андроид приложения
Отличный заказчик. Знает, что хочет и точно описывает задачу. Оплата работы - моментальная.
Алёна - профессионал. Очень качественно работает, без лишних слов. Сделала красиво и аккуратно, исполнение на высшем уровне! Очень рекомендую.
Ответный отзыв
deeforgotten
Шляпникова 
34 годаУзбекистан
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
83 отзыва(-1)
$10
10 баллов
13 лет назад
Локализация небольшого приложения
Василий отличный заказчик. Приятный в общении человек, который четко ставит требуемую задачу. Мгновенная оплата сразу после выполнения задания. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и желаю успехов с проектами и приложениями :)
Дина выполняла локализацию ru->eng для Android-приложения. Задание поняла очень быстро, с работой справилась очень хорошо и вовремя. Большое спасибо за качественный результат!
Ответный отзыв
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Необходимо создать иконку в трёх разрешениях
Спасибо Василию, было очень приятно сотрудничать. Надеемся не в последний раз! Все четко указанно в связи с проектом, никаких задержек с оплатой и никаких проподаний либо недоразуменей! Советуем!
Задание выполнено. Качеством очень доволен. Кроме иконок, исполнитель предоставил исходник в векторе, за что ему человеческое спасибо.
Ответный отзыв