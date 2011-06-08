Добрый день, для попроектной работы ищу разработчиков Java (SE, EE) и Android, различного уровня от Junior до Lead. Оплата каждые две недели. Возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной основе. Свои CV пожалуйста присылайте в откликах или ...
- Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $20
Нужно нарисовать логотип в векторе и экспортировать его с различным расширением. Требования к логотипу - прозрачный фон - картинка занимает 5/6 области логотипа (например при размере 72х72 - желательно чтобы со всех сторон был отступ 6 ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Для андроид приложения нужно придумать и нарисовать два баннера (тематика - ToDo список): 1) 1024 x 500 (будет появляться сверху на страницей приложения в маркете) 24 bit PNG or JPEG (no alpha) Без границы 2) 180w x ...Логотипы и Знаки2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо локализировать приложение. Предполагаемые языки: - Английский - Испанский - Немецкий Под каждый язык будем договариваться с конкретным исполнителем. Объём работы: - Необходимо перевести текст в приложенном xml-файле. Переводится только то, что внутри тегов (между ) - ...Переводы1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $15
Необходимо создать иконку в трёх разрешениях. 72х72, 48х48, 36х36 Примерный макет иконки в приложении. Нужно заменить список на несколько чекбоксов, как в todo list, убрать звёздочку, и, естественно, облагородить человечка. Фон должен быть прозрачным. Выходные файлы ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен13 лет назад
UPD: Исполнитель выбран - Оксана Малютина, всем спасибо. Здравствуйте, необходимо написать (копирайт, качественный рерайт) 7-10 СЕО-оптимизированных статей по мед. тематике (гинекология, урология). Объём от 2500 знаков. Тексты будут проверяться на уникальность в поисковых ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт13 лет назад