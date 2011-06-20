Локализация небольшого приложения

В течение максимум 2 часов нужен перевод нескольких файлов с англ на рус. Текст простой - описание отелей. Оплата - 1,5 доллара за 1000 знаков Стучите сразу в асю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо локализировать приложение.
Предполагаемые языки:
- Английский
- Испанский
- Немецкий
Под каждый язык будем договариваться с конкретным исполнителем.
Объём работы:
- Необходимо перевести текст в приложенном xml-файле.
Переводится только то, что внутри тегов (между )
- Необходимо перевести текст - описание. Размер текста с пробелами 2024 байта
В отзывах, пожалуйста, пишите язык и стоимость выполнения работы.
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