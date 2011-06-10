Срочный перевод рус.- англ.

Требуется удаленный переводчик в паре латышский-украинский для удаленной работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ув. фрилансеры, требуется несколько человек для перевода с рус. на англ.
Перевода много, раздам по строкам (сметка)
Жду предложений по ценам и объему (сколько страниц сделаете за 3 часа - кидаю сразу в личку.)
От вас - цены ОБЯЗАТЕЛЬНО за 1000 или 1800 !
ОБЯЗАТЕЛЬНО напишите сколько сделаете страниц
КИДАЮ СРАЗУ В ЛИЧКУ ЗАДАНИЕ.
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