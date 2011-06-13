Перевод договора (рус.-англ.)

ПереводыЗавершен8 заявок273 просмотра
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Требуется перевод с русского на английский. Юридически грамотно! Срок - 5 дней.

желательно - г.Киев и опыт в переводах.

13 лет назад
saler2007
Валерий 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Lyolik4u
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
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