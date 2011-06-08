Перевод технического текста на английский

Нужен профессиональный перевод сайта нужен профессиональный перевод сайта kianomer. com И кнопок и текстов, т.е. всего сайта. Оплата по выполнению на wmz кошелек исполнителя. Пожалуйста указывайте сроки выполнения и стоимость за всю работу, а не за тысячу ...
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Требуется перевод функционального описания программного продукта на английский язык (технический английский), порядка 3-х страниц.
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