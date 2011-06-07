Перевод диплома с русского на украинский

Общий объем - 30с. 14 шрифтом

текста реально мало, в основном формулы, не думаю что там текста более 5т. символов

кусок текста в приложении

Срок - до завтрашнего утра(текст еще в наборе, к 12 ночи будет готов)

Оплата по факту