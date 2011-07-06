Перевод с русского на английский 154 тыс. символов

Полностью удовлетворены выполненной Еленой работой - все четко, в срок, с учетом всех замечаний. Очень хороший язык, все грамотно и аккуратно. В процессе работы Елена шла навстречу всем нашим просьбам. В общем, рекомендую и готов обращаться снова в случае появления новых задач.