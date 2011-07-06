Перевод с русского на английский 154 тыс. символов

ПереводыЗавершен30 заявок489 просмотров
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Добрый день,

требуется перевести с русского на английский два документа общим объемом 137 тыс. символов без пробелов/154 тыс. символов с пробелами. Текст несложный и достаточно однообразный (основной объем - описание учебных программ). Срок на выполнение 1-2 недели. Документы в приложении.

Жду ваших предложений.

13 лет назад
e-uni
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Affina
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$350
14 дней
Полностью удовлетворены выполненной Еленой работой - все четко, в срок, с учетом всех замечаний. Очень хороший язык, все грамотно и аккуратно. В процессе работы Елена шла навстречу всем нашим просьбам. В общем, рекомендую и готов обращаться снова в случае появления новых задач.
Большое спасибо за сотрудничество. Вежливый диалог, своевременная оплата - приятно было поработать)
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